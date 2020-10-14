Кандидат в мэры Одессы от партии «Наш край» Евгений Червоненко вызвал на дебаты действующего мэра, баллотирующегося на еще один срок, Геннадия Труханова. Видеообращение Червоненко опубликовано на странице «Нашего края» в Facebook 13 октября

Одесса предвыборная: Слуги народа защищают Труханова от конкурентов © commons.wikimedia.org, Alexostrov

«Это Одесса и это стадион. Я хочу спросить тебя, Гена, где деньги? Почему город с самым большим портом и самыми умными в мире людьми такой бедный? Почему десяток приближенных твоих живут за счет всех? Почему люди должны содержать твои схемы, а не свои семьи? По какому праву ты забрал Одессу у одесситов?» — говорит Червоненко в обращении.

В ролике кандидат также заявил, что это будут легендарные дебаты в истории Украины, назначить их он предложил на 18 октября.

Ранее вызвал Труханова на дебаты другой кандидат на пост главы Одессы — депутат Николай Скорик, правда, провести их на стадионе он не предлагал.

Впервые в истории Украины предложение провести дебаты на стадионе прозвучало из уст тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского в апреле 2019 года. Его оппонент, ныне уже бывший глава государства Петр Порошенко, ответил: «Стадион, так стадион» и позже проиграл выборы.

По оценкам СМИ, дебаты Зеленского и Порошенко посмотрели более 80% украинцев.