Цитата из Цицерона, которая в оригинале начинается как Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit… часто используется в графическом дизайне для тестового наполнения сайтов, рекламы или продуктов издательской индустрии. Дизайнеры, занимавшиеся наполнением плаката, вероятно, забыли ее убрать.
В переводе на русский цитата звучит так: «Равно как нет никого, кто возлюбил бы, предпочел и возжаждал бы само страдание только за то, что это страдание, а не потому, что иной раз возникают такие обстоятельства, когда страдания и боль приносят некое и немалое наслаждение».
«Это искажённый отрывок из философского трактата Марка Туллия Цицерона "О пределах добра и зла", написанного в 45 году до н. э. Конечно, именно этот кусок часто используется программами как автоматическая "рыба", но мне приятнее думать, что Марина просто хотела процитировать Цицерона, но делала это по памяти, поэтому немного ошиблась», — написал Гороховский.
Кандидаты от «Слуги народа» уже не впервые допускают ошибки на собственных агитационных плакатах. Например, кандидат в депутаты Житомирской облгосадминистрации Татьяна Руденька допустила ошибку в слове «образованные», а кандидат в депутаты от Печерского района столицы Анна Ищенко пообещала «повысить экологию Киева».