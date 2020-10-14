Кандидат в Киевский городской совет от партии «Слуга народа» Марина Серганова на своем агитационном плакате оставила цитату из произведения древнеримского оратора Марка Туллия Цицерона «О пределах добра и зла» на латыни. Об этом 13 октября на своей странице в Facebook написал политолог Денис Гороховский

Цитата из Цицерона, которая в оригинале начинается как Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit… часто используется в графическом дизайне для тестового наполнения сайтов, рекламы или продуктов издательской индустрии. Дизайнеры, занимавшиеся наполнением плаката, вероятно, забыли ее убрать.

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«Это искажённый отрывок из философского трактата Марка Туллия Цицерона "О пределах добра и зла", написанного в 45 году до н. э. Конечно, именно этот кусок часто используется программами как автоматическая "рыба", но мне приятнее думать, что Марина просто хотела процитировать Цицерона, но делала это по памяти, поэтому немного ошиблась», — написал Гороховский.

Кандидаты от «Слуги народа» уже не впервые допускают ошибки на собственных агитационных плакатах. Например, кандидат в депутаты Житомирской облгосадминистрации Татьяна Руденька допустила ошибку в слове «образованные», а кандидат в депутаты от Печерского района столицы Анна Ищенко пообещала «повысить экологию Киева».