Украинский астролог Влад Росс предупредил, что карантин в стране значительно ужесточат после местных выборов, которые запланированы на 25 октября, сообщил «Главред» 13 октября

«Скорее всего, карантин будет введен после выборов и будет действовать в ноябре — самом опасном месяце для нашей страны, а также в первой половине декабря», — сказал Росс.

«Больше, чем на войне». Астролог предсказал количество жертв коронавируса на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее астролог заявлял, что сближение Плутона и Юпитера в октябре приведет к быстрому росту числа заболевших коронавирусом и статистика инфицирований резко пойдет вверх.

В марте текущего года карантин на Украине был общенациональным. Позже ограничительные меры смягчали, в конце концов решение о запретах отдали на откуп местных властей.

Во вторник, 13 сентября, Кабинет министров продлил карантин до конца 2020 года. В числе ограничений, в частности, то, что спортивные мероприятия должны проходить без зрителей, а общепит обязан закрываться не позже 22 часов.

На данный момент на Украине зафиксировано 276 тысяч заражений COVID-19, из них 5590 — за последние сутки. Умерли от коронавируса 5229 человек.