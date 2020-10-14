Президент Украины Владимир Зеленский обратился с поздравлением к футболистам национальной команды после победы над испанской сборной в рамках Лиги наций 13 октября, передает сайт vesti.ua

«В сложных кадровых условиях, когда мало кто верил, когда и ничью считали бы замечательным результатом, вы вышли на поле, сражались за честь Украины и победили! Спасибо, что подарили всей стране праздник, который был всем нам так нужен. Гордимся вами, ребята!» — написал глава государства.

От карате до Бандеры, от томоса до коррупции – кто станет главой украинского Госагентства спорта © Павел Волков Андрея Шевченко одолели соперников с минимальным счетом 1:0.

Лучшим игроком матча признан вратарь украинцев Игорь Бущан.

По итогам матча Украина в своей группе на третьем месте (6 очков). Столько же у Германии, Испания лидер группы (7 очков), аутсайдер — Швейцария (2).

Турнир Лига наций связан с отборочными циклами к чемпионатам Европы и чемпионатам мира и дает дополнительную возможность выхода в финальную стадию этих соревнований ряду национальных сборных.

Украинская сборная выступает в непривычном составе, поскольку ранее многим игрокам пришлось уйти на самоизоляцию в связи с заражением коронавирусом.