Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская получила премию Международного республиканского института. Об этом в среду, 14 октября, сообщило агентство РИА Новости

В своей речи Тихановская призвала «прекратить насилие и начать мирный переход к свободной Белоруссии».

Дело в Минске. Почему Тихановскую объявили в розыск в России © REUTERS, Hannibal Hanschke получили оппозиционер Мария Колесникова, жена экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало Вероника и народ Белоруссии.

Помимо них премию получили госсекретарь США Майкл Помпео, представители протестного движения Гонконга, а также музыкант и член парламента Уганды Боби Уайн. Награждение происходило онлайн.

Генпрокуратура в 2016 году признала нежелательной в РФ деятельность Международного республиканского института, так как эта организация представляет угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства.