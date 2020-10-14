В своей речи Тихановская призвала «прекратить насилие и начать мирный переход к свободной Белоруссии».
Премию имени Маккейна также получили оппозиционер Мария Колесникова, жена экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало Вероника и народ Белоруссии.
Помимо них премию получили госсекретарь США Майкл Помпео, представители протестного движения Гонконга, а также музыкант и член парламента Уганды Боби Уайн. Награждение происходило онлайн.
Генпрокуратура в 2016 году признала нежелательной в РФ деятельность Международного республиканского института, так как эта организация представляет угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства.