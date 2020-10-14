Украина закупит вакцину от коронавируса производства любой страны, в том числе России, в том случае, если Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердит ее эффективность. Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил в эфире телеканала NewsOne 13 октября

«У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций касательно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасна, в Министерстве здравоохранения нет», — сказал министр.

Больше половины украинцев ждут вакцину от COVID-19 из РФ © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Первую вакцину от коронавируса в России разработал Центр имени Гамалеи, она получила название «Спутник V». Массовое производство препарата стартовало 15 августа, первыми его получат медики и граждане из групп риска. Массовую вакцинацию от коронавируса запустят в 2021 году.