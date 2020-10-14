«У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций касательно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасна, в Министерстве здравоохранения нет», — сказал министр.
По его словам, Минздрав готов закупить вакцину любой страны-производителя в случае подтверждения прохождения всех стадий и испытаний, а также после получения доказательств безопасности использования.
Первую вакцину от коронавируса в России разработал Центр имени Гамалеи, она получила название «Спутник V». Массовое производство препарата стартовало 15 августа, первыми его получат медики и граждане из групп риска. Массовую вакцинацию от коронавируса запустят в 2021 году.