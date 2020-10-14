Во время предвыборной агитации президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что закончит войну в Донбассе. Оценку проделанной работе за прошедшие с момента инаугурации 1,5 года дал политолог Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру 13 октября

Гаспарян описал, что на самом деле получится, если в Донбасс введут миротворцев ООН © Facebook, United Nations Peacekeeping

Эксперт уверен, что за прошедшие 1,5 года глава украинского государства мог не только принести мир на Восток страны, но и провести суды над теми, кто эту войну развязал и вывести им приговор.

«И тогда, я думаю, Зеленскому дали бы Нобелевскую премию мира. Причем не только за этот год, но еще и за следующий. Его именем назвали бы минимум столицу Украины, Киев был бы переименован в Зеленск-сити», — заявил Гаспарян.

Однако за время в статусе президента Зеленский так ничего и не сделал, подытожил эксперт. По его словам, пока у главы государства из достижений только пустопорожние заявления, надувание щек, бесконечные попытки самопиара и рухнувший рейтинг.

Политолог заявил, что и дальше ничего не изменится, Зеленский просто «отсидит» свой срок и будет баллотироваться на второй, обещая, что уж на этот раз ему хватит времени решить проблемы в стране.