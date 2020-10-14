«Беларуси это (такое поведение — ред.) не удается, а Армении частично удается, потому что во Франции и в Америке проживают большие армянские диаспоры, которые, как мне кажется, частично правят Арменией», — отметил он.
При этом эксперт обратил внимание, что Армения «зажата» между Турцией и Азербайджаном, с которыми у нее плохие отношения. Также выстроить добрососедские отношения не вышло с Грузией и нейтральным Ираном.
Поэтому, по словам Рара, Армении ничего иного не остается, как интегрироваться дальше с Евразийским союзом.
Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.
В пятницу, 9 октября, в Москве прошли консультации министров иностранных дел Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет. Сторонам удалось договориться о режиме прекращения огня с 11:00 по Москве субботы, 10 октября. Однако в тот же день конфликтующие обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.