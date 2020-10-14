Освобожденные под домашний арест белорусские оппозиционеры говорят теперь совсем не то, что думали раньше. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

Марат Баширов: Встретившись с оппозицией в СИЗО, Лукашенко показал себя талантливым политиком © РИА Новости, Владимир Трефилов Александр Лукашенко провел встречу в СИЗО КГБ республики, где 4,5 часа общался с фигурантами уголовных дел, заведенных в период президентской кампании. На следующий день под домашний арест отпустили бизнесмена Юрия Воскресенского, которого называют «бывшим координатором оппозиционного штаба».

В интервью журналистам он заявил, что, явившись в СИЗО, Лукашенко показал себя как человек мужественный. Также отметил, что никакой цензуры на встрече не было, а власть готова к диалогу не только на словах, но и на деле. После этого интервью дала его супруга, которая сказала, что вся эта ситуация вызвала у нее и адвоката Воскресенского много вопросов, так как, находясь в СИЗО, он жаловался на здоровье, а по телефону якобы сказал ей, что просто «не смог отказаться от предложения публично выступить на госканале».

«Понятно, что этих людей принудили, заставили, купили, но в любом случае эти люди, конечно же, говорят не то, что думали раньше. Я не могу знать их причины, потому что нужно обладать инсайдами. Может быть, им угрожали пытками, а может, им предложили денег. Может, им просто хочется с родными увидеться и на свободу пойти с чистой совестью», — отметил Безпалько.

При этом он подчеркнул, что, как бы там ни было, теперь Воскресенский не может считаться не то что лидером оппозиции, «он теперь не может вообще выступать от имени тех, кто сейчас выступает на площадях».

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.