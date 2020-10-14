Жесткая реакция ОМОНа на действия протестующих в Белоруссии является ответом на призывы лидеров оппозиции «жестить» еще больше. Об этом белорусский политолог Алексей Дзермант сказал в интервью изданию Украина.ру

«Били только омоновцы». Освобожденные рассказали об условиях в изоляторе Минска © REUTERS, Vasily Fedosenko

По словам Дзерманта, это произошло потому, что оппозиционного блогера Сергея Тихановского на встрече с Лукашенко не было и он призвал свою супругу, лидера оппозиции Светлану Тихановскую «жестить» еще больше.

«Вот протестующие и получили больше жесткой реакции со стороны ОМОНа. То есть если кто-то готов идти навстречу, и ему идут навстречу. Если нет, то все продолжается в режиме жесткого противостояния. Мне кажется, власть продемонстрировала и готовность к компромиссу, <…> и готовность жестко держать удар. Поэтому теперь мяч на стороне оппозиции», — заявил политолог.

Он отметил, что реакция тех оппозиционных политиков, которые находятся за рубежом, была такой, «что власть гнется — продолжим давить дальше».

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.