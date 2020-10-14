Ранее Лукашенко провел встречу в СИЗО КГБ Белоруссии, где 4,5 часа общался с фигурантами уголовных дел, заведенных в период президентской кампании. На следующий день по всей стране прошли новые масштабные протесты, в ходе которых силовики очень жестко задерживали митингующих, в том числе журналистов.
По словам Дзерманта, это произошло потому, что оппозиционного блогера Сергея Тихановского на встрече с Лукашенко не было и он призвал свою супругу, лидера оппозиции Светлану Тихановскую «жестить» еще больше.
«Вот протестующие и получили больше жесткой реакции со стороны ОМОНа. То есть если кто-то готов идти навстречу, и ему идут навстречу. Если нет, то все продолжается в режиме жесткого противостояния. Мне кажется, власть продемонстрировала и готовность к компромиссу, <…> и готовность жестко держать удар. Поэтому теперь мяч на стороне оппозиции», — заявил политолог.
Он отметил, что реакция тех оппозиционных политиков, которые находятся за рубежом, была такой, «что власть гнется — продолжим давить дальше».
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.