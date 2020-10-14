Президент Украины Владимир Зеленский заговорил о своей возможной отставке, потому что действительно готов уйти с занимаемой должности. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в комментарии Nation News

Ищенко объяснил, почему суд обязал Зеленского говорить на украинском языке © скриншот видео Украина • РУ

Эксперт подчеркнул, что работа президентом оказалась для Зеленского гораздо сложнее, чем он представлял до вступления в должность, тем более, что он всерьез напуган угрозами националистического электората о перевороте.

«Неприятностей много, а бонусов практически никаких. Но это достаточно сложная процедура. Он не болен, дееспособность не потерял, причин для отставки у него нет на сегодняшний день. Разве что по собственному желанию…Но это как-то совсем "не комильфо". Избрался, не досидел до конца срока и сказал — я передумал. В принципе, досрочные выборы можно провести», — рассуждает Ищенко.

Единственная проблема состоит в том, добавил политолог, кто на Украине будет определять, удалось Зеленскому закончить войну в Донбассе или нет, потому что в регионе идет вялотекущий конфликт.