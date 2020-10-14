Ранее Зеленский заявил, что, если он не сможет закончить войну в Донбассе, значит нужно, чтобы к власти на Украине пришел другой человек. Он добавил, что не будет держаться за свою должность.
Эксперт подчеркнул, что работа президентом оказалась для Зеленского гораздо сложнее, чем он представлял до вступления в должность, тем более, что он всерьез напуган угрозами националистического электората о перевороте.
«Неприятностей много, а бонусов практически никаких. Но это достаточно сложная процедура. Он не болен, дееспособность не потерял, причин для отставки у него нет на сегодняшний день. Разве что по собственному желанию…Но это как-то совсем "не комильфо". Избрался, не досидел до конца срока и сказал — я передумал. В принципе, досрочные выборы можно провести», — рассуждает Ищенко.
Единственная проблема состоит в том, добавил политолог, кто на Украине будет определять, удалось Зеленскому закончить войну в Донбассе или нет, потому что в регионе идет вялотекущий конфликт.