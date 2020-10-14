Политическая нестабильность в Киргизии - продолжение кризиса, спровоцированного давлением на Россию и ее партнеров. Об этом директор аналитического портала «Деловая Евразия» Павел Столяренко (Кыргызстан) сказал в интервью изданию Украина.ру

Востоковед рассказал, что России все-таки придется делать в Киргизии как «старшему брату» © РИА Новости, Табылды Кадырбеков | Перейти в фотобанк

«К сожалению, благодаря многовекторности в Кыргызстане действуют и деструктивные по отношению к России силы… Поэтому Кыргызстан будет подвергаться сильному прессингу со стороны антироссийского сообщества… Текущее состояние в республике — это продолжение кризиса, который никогда не прекращался и выражался в воздействиях на Россию и на ее партнеров», — отметил Столяренко.

В связи с этим, по его словам, ситуация в регионе может угрожать экономическим интересам России и требует оперативного реагирования со стороны политических сил в Киргизии, а именно продолжение курса на «евразийство».

В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.

ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.