По его словам, Кыргызстан — единственная страна на постсоветском пространстве, которая изначально сохраняла приверженность партнерству с Российской Федерацией и демонстрировала это на примере сохранения русского языка. Он также напомнил, что Киргизия является партнером России по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«К сожалению, благодаря многовекторности в Кыргызстане действуют и деструктивные по отношению к России силы… Поэтому Кыргызстан будет подвергаться сильному прессингу со стороны антироссийского сообщества… Текущее состояние в республике — это продолжение кризиса, который никогда не прекращался и выражался в воздействиях на Россию и на ее партнеров», — отметил Столяренко.
В связи с этим, по его словам, ситуация в регионе может угрожать экономическим интересам России и требует оперативного реагирования со стороны политических сил в Киргизии, а именно продолжение курса на «евразийство».
В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.
ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.