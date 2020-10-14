Западные страны ждут жесткие ответные меры со стороны России, если эти страны доведут противостояние с Москвой до «горячей фазы». Об этом рассказал известный российский политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале

Сатановский рассказал, как Россия отгонит США и Норвегию от Северного морского пути © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Эксперт обратил внимание на возрастание антироссийских настроений, которые проявляются через попытки помешать строительству газопровода «Северный поток — 2», с которыми нужно бороться самым решительным образом.

«С учетом запредельно наглого наезда Польши на «Газпром», с которого они намерены содрать невесть с чего шальные миллиарды (не злотых и не рублей), можно, наконец, будет за эти деньги с обеими этими гадскими странами покончить? И, заодно, с мелким трехглавым змеем — Прибалтикой и Украиной, прихлопнув по дороге все и всех, кому мы сильно задолжали?» — категоричен Сатановский.

По его мнению, это будет справедливым ответом на все выпады, заявления и шантаж в отношении РФ. Он добавил, что в Европе не должно остаться желающих «вести подобные игры» в отношении Москвы.