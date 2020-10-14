Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» на 29 миллиардов злотых ($7,6 миллиарда) по делу «Северного потока — 2». платить более 234 миллионов злотых, или $61 миллион. Помимо этого, они обязаны разорвать договоры о финансировании строительства газопровода в течение 30 дней.
Эксперт обратил внимание на возрастание антироссийских настроений, которые проявляются через попытки помешать строительству газопровода «Северный поток — 2», с которыми нужно бороться самым решительным образом.
«С учетом запредельно наглого наезда Польши на «Газпром», с которого они намерены содрать невесть с чего шальные миллиарды (не злотых и не рублей), можно, наконец, будет за эти деньги с обеими этими гадскими странами покончить? И, заодно, с мелким трехглавым змеем — Прибалтикой и Украиной, прихлопнув по дороге все и всех, кому мы сильно задолжали?» — категоричен Сатановский.
По его мнению, это будет справедливым ответом на все выпады, заявления и шантаж в отношении РФ. Он добавил, что в Европе не должно остаться желающих «вести подобные игры» в отношении Москвы.