Ранее Лукашенко провел встречу в СИЗО КГБ Белоруссии, где 4,5 часа общался с фигурантами уголовных дел, заведенных в период президентской кампании. На следующий день по всей стране прошли новые масштабные протесты, в ходе которых силовики очень жестко задерживали митингующих, в том числе журналистов.
«Это контраст: те, кто намерен работать на новую Конституцию, будут встраиваться в этот процесс. Те, кто не готов к этому, опять пойдут на улицы, не обращая внимания на новые обстоятельства. Им наглядно демонстрируют: или вы конструктивно работаете, или дубинки, СИЗО и так далее», — пояснил стратегию Баширов.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.