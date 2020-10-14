Давая зеленый свет силовым разгонам протестов и посещая параллельно заключенных оппозиционеров, президент Белоруссии Александр Лукашенко дает понять митингующим, что у них есть выбор. Об этом политтехнолог Марат Баширов сказал в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Визит Лукашенко в СИЗО говорит о готовности к сделке с оппозицией, но с позиции сильного © РИА Новости, Нина Зотина

«Это контраст: те, кто намерен работать на новую Конституцию, будут встраиваться в этот процесс. Те, кто не готов к этому, опять пойдут на улицы, не обращая внимания на новые обстоятельства. Им наглядно демонстрируют: или вы конструктивно работаете, или дубинки, СИЗО и так далее», — пояснил стратегию Баширов.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.