Рано или поздно за Нагорным Карабахом будет признана широчайшая автономия или признана его независимость. Об этом немецкий политолог Александр Рар сказал в интервью изданию Украина.ру

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По словам Рара, сейчас большой войны удалось избежать. При этом он отметил, что Азербайджан отвоевал у Армении не саму территорию Нагорного Карабаха, населенную армянами, а территорию, на которой жили азербайджанцы и которую 30 лет назад заняли армянские вооруженные формирования.

«В Нагорном Карабахе сейчас нужны международные миротворческие силы и принципиальное решение конфликта. В это сейчас невозможно поверить, но, возможно, рано или поздно за Карабахом будет признана или широчайшая автономия, или даже будет признана его независимость, и он вступит в какие-то конфедерационные связи и с Арменией, и с Азербайджаном», — заявил политолог.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.