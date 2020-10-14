Пример Украины отчетливо показал, что Запад может угрожать России даже из тех стран, которые не являются членами НАТО. Поэтому Москве нужно сменить оборонную политику на проактивную. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в эфире «Вести FM»

Яков Кедми объяснил, чем именно закончится карабахский конфликт © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Сегодня главным и наиболее опасным в ближайшей перспективе регионом эксперт считает Кавказ на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе при мощном влиянии Турции на Азербайджан.

«Пространство Кавказа тоже может стать таким, как Украина. Воздушное пространство над Каспийским морем, если Россия продолжит нынешнюю политику, тоже будет таким. Что будет делать Россия, если завтра B-52 развернется над Каспием? И куда могут полететь ракеты оттуда?» — задается вопросом Кедми.

Специалист убежден, что Россия должна извлечь уроки из ошибок 2014 года на Украине и действовать на Кавказе с новыми выводами, иначе южные рубежи страны в течение нескольких лет окажутся под ударом на том же уровне, что и украинское направление.