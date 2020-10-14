Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в СИЗО КГБ республики, где 4,5 часа общался с фигурантами уголовных дел, заведенных в период президентской кампании. На встрече присутствовали, в том числе, отец и сын Бабарико.
По мнению Безпалько, встреча выглядела «чрезвычайно унизительно» для всех ее участников.
«Реальный оппозиционный политик просто не сел бы за один стол в СИЗО. Как бы ему ни было плохо, под каким бы он ни был давлением, но садиться за один стол с человеком, который тебя, откровенно говоря, по беспределу посадил в тюрьму <…> и сейчас он приезжает и оказывает тебе царскую милость, отпуская тебя под домашний арест… Я бы побрезговал садиться с таким человеком за один стол», — заявил он.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.