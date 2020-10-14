Реальный оппозиционный политик побрезговал бы садиться за стол переговоров с человеком, посадившим его «по беспределу» в тюрьму. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

Дзермант: Лукашенко показал оппозиции, что не стоит рассчитывать на его слабость © Facebook, Алексей Дзермант Александр Лукашенко провел встречу в СИЗО КГБ республики, где 4,5 часа общался с фигурантами уголовных дел, заведенных в период президентской кампании. На встрече присутствовали, в том числе, отец и сын Бабарико.

По мнению Безпалько, встреча выглядела «чрезвычайно унизительно» для всех ее участников.

«Реальный оппозиционный политик просто не сел бы за один стол в СИЗО. Как бы ему ни было плохо, под каким бы он ни был давлением, но садиться за один стол с человеком, который тебя, откровенно говоря, по беспределу посадил в тюрьму <…> и сейчас он приезжает и оказывает тебе царскую милость, отпуская тебя под домашний арест… Я бы побрезговал садиться с таким человеком за один стол», — заявил он.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.