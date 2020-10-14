Несмотря на призывы белорусской оппозиции бойкотировать белорусские товары и не платить за ЖКХ, какого-то массового кризиса неплатежей в республике не произошло. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Дзермант: Лукашенко показал оппозиции, что не стоит рассчитывать на его слабость © Facebook, Алексей Дзермант

По его мнению, эти призывы скорее работают против тех, кто их инициировал, и показывают всю их деструктивную сущность, потому что даже протестующие понимают, что восстановить белорусскую экономику будет не так-то просто.

Дзермант добавил, что власть будет разъяснять, что все эти призывы — саботаж экономики и вообще нормальной жизни в любом государстве.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.