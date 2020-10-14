Цели посещения президентом Белоруссии Александром Лукашенко представителей оппозиции в СИЗО - выслушать тех, кто готов к диалогу, и расколоть протест на «непримиримых» и «конструктивных». Об этом белорусский политолог Алексей Дзермант сказал в интервью изданию Украина.ру

Марат Баширов: Встретившись с оппозицией в СИЗО, Лукашенко показал себя талантливым политиком © РИА Новости, Владимир Трефилов Бабарико.

«Цель понятна — пытаться искать возможности выхода к диалогу. И мы видели, что часть из них уже была отпущена под домашний арест… Ну и, кроме того, я думаю, что это расколет и сам протест, потому что непримиримые, которые находятся за границей, вряд ли все это поддержат. Соответственно будет раскол», — заявил Дзермант.

Он считает, что часть оппозиции будет действовать в рамках изменения Конституции и заниматься дальнейшей политической борьбой в правовых рамках.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.