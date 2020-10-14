Ранее Лукашенко провел встречу в СИЗО КГБ Белоруссии, где 4,5 часа общался с фигурантами уголовных дел, заведенных в период президентской кампании. На встрече присутствовали, в том числе, отец и сын Бабарико.
«Цель понятна — пытаться искать возможности выхода к диалогу. И мы видели, что часть из них уже была отпущена под домашний арест… Ну и, кроме того, я думаю, что это расколет и сам протест, потому что непримиримые, которые находятся за границей, вряд ли все это поддержат. Соответственно будет раскол», — заявил Дзермант.
Он считает, что часть оппозиции будет действовать в рамках изменения Конституции и заниматься дальнейшей политической борьбой в правовых рамках.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.