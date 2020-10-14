По его словам, кризис на территории любого из субъектов региона всегда допускает проникновение на территорию нестабильности вредоносных элементов.
«В случае Кыргызстана это риск усиления деятельности международного экстремизма. Кроме того, это разрыв экономических связей и заморозка инвестиционных проектов. В Москве партнеры уже начали сообщать, что приостанавливают активность и будут занимать выжидательную позицию до получения гарантий от действующей власти», — сказал Столяренко.
Он также не исключил рисков для политической ситуации в регионе, так как Киргизия связана не только экономическими и международными обязательствами, но и представляет многонациональную республику и ее отношения с соседями также подвергаются испытанию.
В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.
ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.