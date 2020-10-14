Политический кризис в Киргизии чреват разрывом экономических связей и усилением международного экстремизма. Об этом директор аналитического портала «Деловая Евразия» Павел Столяренко (Кыргызстан) сказал в интервью изданию Украина.ру

Политолог объяснил, почему политический кризис в Киргизии выгоден для России © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«В случае Кыргызстана это риск усиления деятельности международного экстремизма. Кроме того, это разрыв экономических связей и заморозка инвестиционных проектов. В Москве партнеры уже начали сообщать, что приостанавливают активность и будут занимать выжидательную позицию до получения гарантий от действующей власти», — сказал Столяренко.

Он также не исключил рисков для политической ситуации в регионе, так как Киргизия связана не только экономическими и международными обязательствами, но и представляет многонациональную республику и ее отношения с соседями также подвергаются испытанию.

В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.

ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.