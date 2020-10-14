В субботу, 10 октября, Лукашенко провел встречу в СИЗО КГБ Белоруссии. Там он 4,5 часа общался с фигурантами уголовных дел, заведенных в предвыборный период и после президентской кампании. На встрече присутствовали, в том числе, отец и сын Бабарико.
Обязательными условиями для разрешения ситуации, в которую попал белорусский лидер, подчеркнул эксперт, станут освобождение политзаключенных и изменение конституции посредством проведения референдума, а также дальнейшие президентские выборы, в которых он участвовать уже не будет.
По его словам, визит Лукашенко к своим политическим оппонентам является признанием своего поражения, однако он был вынужден пойти на этот шаг, так как из сложившейся кризисной ситуации в стране нет другого выхода.
«Денег больше под фамилию Лукашенко никто давать не будет. Ни Запад, ни Россия, ни Китай, никто», — резюмировал Болкунец.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.