Неожиданная встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с фигурантами уголовных дел в СИЗО КГБ говорит о готовности главы республики к конституционной реформе и трансферу власти. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии URA.RU

Болкунец объяснил, почему пока Лукашенко сохраняет власть, интеграции точно не будет © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Обязательными условиями для разрешения ситуации, в которую попал белорусский лидер, подчеркнул эксперт, станут освобождение политзаключенных и изменение конституции посредством проведения референдума, а также дальнейшие президентские выборы, в которых он участвовать уже не будет.

По его словам, визит Лукашенко к своим политическим оппонентам является признанием своего поражения, однако он был вынужден пойти на этот шаг, так как из сложившейся кризисной ситуации в стране нет другого выхода.

«Денег больше под фамилию Лукашенко никто давать не будет. Ни Запад, ни Россия, ни Китай, никто», — резюмировал Болкунец.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.