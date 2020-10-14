Посетив представителей оппозиции в СИЗО, президент Белоруссии Александр Лукашенко показал, что способен улавливать тренды в настроениях населения и использовать их себе во благо. Об этом политтехнолог Марат Баширов сказал в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Визит Лукашенко в СИЗО говорит о готовности к сделке с оппозицией, но с позиции сильного © РИА Новости, Нина Зотина Бабарико.

Баширов отметил, что Лукашенко на самом деле очень талантливый политик, способный улавливать основные тренды в настроениях населения и элиты, которые он не боится реализовывать.

«То, что его оппонентов увели потом в наручниках в камеру, его мало волнует. Ему важен эффект встречи, которая демонстрирует, что он готов менять Конституцию. То есть контекст и эмоции, которые вызывают такие встречи, заключаются в этом. Ему важно убедить в том, что намерен изменить политическое устройство Белоруссии. Такой неожиданный ход, но это работает», — отметил эксперт.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.