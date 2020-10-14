В связи с ситуациями с российским оппозиционером Алексеем Навальным, в Белоруссии и Нагорном Карабахе ЕС введет антироссийские санкции, но они не будут серьезными. Об этом немецкий политолог Александр Рар сказал в интервью изданию Украина.ру

МИД ФРГ пригрозил РФ санкциями из-за ситуации с Навальным © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В пятницу, 9 октября, в Москве прошли консультации министров иностранных дел Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет. Сторонам удалось договориться о режиме прекращения огня с 11:00 по Москве субботы, 10 октября. Однако в тот же день конфликтующие обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.