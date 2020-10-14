«Немецкая пресса, особенно та, которая связана с трансатлантическими структурами, выступает за введение жестких санкций в отношении России, но немецкое правительство понимает необходимость сотрудничества с Россией по многим вопросам, в том числе и по вопросу Нагорного Карабаха», — сказал он.
Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.
В пятницу, 9 октября, в Москве прошли консультации министров иностранных дел Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет. Сторонам удалось договориться о режиме прекращения огня с 11:00 по Москве субботы, 10 октября. Однако в тот же день конфликтующие обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.
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