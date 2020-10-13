«Соответствующее решение было принято сегодня по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям (…) Садовые товарищества переводятся на зимний режим подачи воды, ограничения по подаче воды в дома в настоящее время не вводятся», — говорится в сообщении.
Как рассказал вице-губернатор Владимир Базаров, запасы Чернореченского водохранилища, снабжающего Севастополь, составляют 16,8 млн куб. м воды из которых 7 млн куб. м — неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя.
Оставшихся 9,8 млн кубометров хватит только на 81 день, подчеркнул чиновник.
«Ряд первоочередных мероприятий — переброска воды с Кадыковского карьера — до 30 декабря, строительство Бельбекского водозабора — до 1 марта 2021 года. Переброска воды с Гасфорты — приступаем к работам со следующей недели», — сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Напомним, нехватка воды в Крыму образовалась после того, как Киев перекрыл водоснабжение полуострова через Северо-Крымский канал, который обеспечивал 85% потребностей региона.
Крым стал российским регионом после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».