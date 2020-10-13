Власти Севастополя ввели режим повышенной готовности из-за сокращения запасов питьевой воды, сообщает Интерфакс 13 октября со ссылкой на пресс-службу правительства города

«Соответствующее решение было принято сегодня по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям (…) Садовые товарищества переводятся на зимний режим подачи воды, ограничения по подаче воды в дома в настоящее время не вводятся», — говорится в сообщении.

Как рассказал вице-губернатор Владимир Базаров, запасы Чернореченского водохранилища, снабжающего Севастополь, составляют 16,8 млн куб. м воды из которых 7 млн куб. м — неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя.

Оставшихся 9,8 млн кубометров хватит только на 81 день, подчеркнул чиновник.

«Ряд первоочередных мероприятий — переброска воды с Кадыковского карьера — до 30 декабря, строительство Бельбекского водозабора — до 1 марта 2021 года. Переброска воды с Гасфорты — приступаем к работам со следующей недели», — сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Вода тревоги нашей. О проблеме водоснабжения Крыма © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Крым стал российским регионом после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».