Премьер Армении Никол Пашинян сказал, что Азербайджан не прекратит боевые действия в Нагорном Карабахе до тех пор, пока не поменяется позиция Турции, пишет РИА Новости 13 октября

Днем ранее Пашинян на встрече с аккредитованными в Армении иностранными дипломатами заявил, что боевые действия в Карабахе не начались бы без поддержки Турции.

«Я убежден, что до тех пор, пока позиция Турции остается неизменной, Азербайджан не прекратит боевые действия», — цитирует агентство слова Пашиняна.

Глазами зарубежных наблюдателей: Что происходит в Нагорном Карабахе и вокруг него © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Только Турция поддержала Азербайджан. Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.

Позднее стороны конфликта договорились на встрече в Москве о перемирии, однако вскоре после этого стали обвинять друг друга в его нарушении.