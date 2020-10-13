Днем ранее Пашинян на встрече с аккредитованными в Армении иностранными дипломатами заявил, что боевые действия в Карабахе не начались бы без поддержки Турции.
«Я убежден, что до тех пор, пока позиция Турции остается неизменной, Азербайджан не прекратит боевые действия», — цитирует агентство слова Пашиняна.
27 сентября 2020 года власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
Только Турция поддержала Азербайджан. Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.
Позднее стороны конфликта договорились на встрече в Москве о перемирии, однако вскоре после этого стали обвинять друг друга в его нарушении.