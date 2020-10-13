Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поблагодарил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова за миротворческие усилия России в Нагорном Карабахе. Об этом 13 октября сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Европейскую внешнеполитическую службу

Телефонные переговоры между главой МИД РФ и представителем ЕС состоялись 13 октября.

«Что касается Нагорного Карабаха, высокий представитель поблагодарил министра Лаврова за его усилия по выработке соглашения о прекращении огня 10 октября между Арменией и Азербайджаном», — говорится в сообщении.

Абзалов рассказал, сколько времени есть у России, чтобы решить конфликт в Карабахе © REUTERS, Press office of Armenian Defense Ministry/PAN Photo/Handout

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

По итогам переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве стороны договрились о перемирии с 10 октября для обмена пленными и вывоза тел погибших. Однако вскоре Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Ранее о поддержке Азербайджана по возвращению Нагорного Карабаха заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.