В Крыму снизилось число иностранных студентов, причина тому - санкции, в которых оказался регион. Об этом, как пишет РИА Новости 13 октября, заявил проректор по международной деятельности и информационной политике Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И.Вернадского, профессор Сергей Юрченко

«Если судить по проверяемым показателям, то мы видим некоторое снижение количества иностранных обучающихся в Крымском федеральном университете. Это происходит потому, что в отношении Крыма применяются по сути дела тройные, а то и четверные санкции», — цитирует агентство Юрченко.

По его словам, в крымском регионе не действуют крупные банковские организации, что особенно важно для иностранных студентов.

При этом Юрченко подчеркнул, что на сегодня в КФУ обучается более 1800 человек из 50 стран мира.

«По этим показателям Крымский федеральный университет входит в лидеры среди российских вузов», — сказал представитель университета.

УкрСМИ: страшный сон Путина — НАТО у границ Крыма © Скриншотс программы издания Украина.ру

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».