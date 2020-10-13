«Если судить по проверяемым показателям, то мы видим некоторое снижение количества иностранных обучающихся в Крымском федеральном университете. Это происходит потому, что в отношении Крыма применяются по сути дела тройные, а то и четверные санкции», — цитирует агентство Юрченко.
По его словам, в крымском регионе не действуют крупные банковские организации, что особенно важно для иностранных студентов.
При этом Юрченко подчеркнул, что на сегодня в КФУ обучается более 1800 человек из 50 стран мира.
«По этим показателям Крымский федеральный университет входит в лидеры среди российских вузов», — сказал представитель университета.
Крым стал российским регионом после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».