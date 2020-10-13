Конфликты на постсоветском пространстве стали серьезным испытанием для российской дипломатии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

Россия — главный арбитр мира в Карабахе

В Киргизии ситуация стабилизируется за счет силового решения, и это тоже влияние Москвы. Даже белорусский президент Александр Лукашенко пришел договариваться с лидерами оппозиции в СИЗО.

«Все изменения показывают, что Москва очень серьезно изменилась за последние 10-15 лет. Мы никогда так не играли, мы всегда сдавали позиции, играли вторым темпом, но после Сирии мы научились играть первым темпом. Мы перестали бояться, что не сможем сами что-то сделать. И вызовы, которые перед нами стоят, — это серьезная возможность для нашего внешнеполитического роста», — рассказал Дмитрий Абзалов.

По его словам, если Россия сможет сохранить стабильность в странах постсоветского пространства, то серьезно укрепит свои позиции на внешнем контуре.

Однако такие решения потребуют сверхкомпетентности целого ряда ведомств, начиная от МИД и кончая Минобороны.

Полностью интервью выложено здесь.