Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду заразился коронавирусом и не сможет принять участие в матче туринского «Ювентуса» против киевского «Динамо», пишет Footboom.net 13 октября со ссылкой на пресс-службу сборной Португалии

Как сообщается, 35-летний форвард сдал положительный тест на COVID-19 и не сможет сыграть не только со сборной Швеции в рамках Лиги Наций, но и с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов 20 октября.

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Дополнительные тесты не показали заражения больше ни у одного игрока сборной Португалии.

Ранее Криштиану Роналду отказался соблюдать изоляцию в отеле «Ювентуса» ради участия в игре за сборную Португалии.

Два сотрудника итальянского клуба заразились коронавирусом, и футболисты должны были пройти двухнедельный карантин.