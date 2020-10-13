Как сообщается, 35-летний форвард сдал положительный тест на COVID-19 и не сможет сыграть не только со сборной Швеции в рамках Лиги Наций, но и с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов 20 октября.
Хотя болезнь у Роналду протекает бессимптомно, его изолировали.
Дополнительные тесты не показали заражения больше ни у одного игрока сборной Португалии.
Ранее Криштиану Роналду отказался соблюдать изоляцию в отеле «Ювентуса» ради участия в игре за сборную Португалии.
Два сотрудника итальянского клуба заразились коронавирусом, и футболисты должны были пройти двухнедельный карантин.