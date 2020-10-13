В свою очередь в Азербайджане в ближайшее время будет транзит власти, поэтому президенту Ильхаму Алиеву необходимы серьезные внешние позиции, в том числе по Карабаху, чтобы обеспечить стабильность передачи власти.
По словам эксперта, и в Армении, и в Азербайджане есть политические особенности, которые Россия должна учитывать.
«Очевидно, что и там и там есть внутриполитческие особенности, связанные с пандемией и обострением противоречия, поэтому тайминги у нас достаточно жесткие. Нам необходимо эти вопросы решать в течение трех-четырех месяцев. То есть нам необходимо за три-четыре месяца сделать то, что мы не сделали за 20 лет, решить Карабахскую проблему», — рассказал Дмитрий Абзалов.
В противном же случае конфликт в регионе снова обострится уже весной следующего года.
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Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.
По итогам переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве стороны договрились о перемирии с 10 октября для обмена пленными и вывоза тел погибших. Однако вскоре Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
Ранее о поддержке Азербайджана по возвращению Нагорного Карабаха заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.