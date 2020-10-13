Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух дала прогноз, поглотят ли Украину пески, сообщает «Главред» 13 октября

«Людям придется переселиться»: украинский синоптик шокировала прогнозом глобальных изменений климата © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«Уже даже на Полесье, где находится лесная зона и зона смешанных лесов, появляются степные растения, которые постепенно вытесняют те виды, которые раньше были характерны для Полесья», — сказала Балабух.

Однако пока, считает она, Украина не рискует целиком превратиться в Олешковские пески. Так называют один из крупнейших песчаный массив в сухостепной части Европы.

Олешковские пески простираются более чем на 150 километров от берега Черного моря на западе до города Каховка Херсонской области на востоке.