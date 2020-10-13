Климатолог подчеркнула, что площади природных зон и их растительность на Украине меняются. Зона рискованного земледелия все больше распространяется на север.
«Уже даже на Полесье, где находится лесная зона и зона смешанных лесов, появляются степные растения, которые постепенно вытесняют те виды, которые раньше были характерны для Полесья», — сказала Балабух.
Однако пока, считает она, Украина не рискует целиком превратиться в Олешковские пески. Так называют один из крупнейших песчаный массив в сухостепной части Европы.
Олешковские пески простираются более чем на 150 километров от берега Черного моря на западе до города Каховка Херсонской области на востоке.