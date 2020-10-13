Известные украинские юмористы Владимир Данилец и Владимир Моисеенко сняли юмористическое видео о предстоящих на Украине местных выборах

Высокий и худой Моисеенко в ролике предстал корреспондентом телеканала «112 Украина», чем немало удивил прохожего, которого играл его коллега по дуэту.

«112-й? Вот же живучий. По вам и из гранатомета стреляли, и лицензию отбирали — теперь только дустом осталось… Ой, извините», — сказал Данилец.

Зеленский и эпидемия: состоятся ли выборы на Украине 25 октября © AP, Evgeniy Maloletka

Свое незнание он объяснил тем, что третий год сидит без работы и полностью погряз в бытовых и семейных проблемах.

Не знал этот персонаж и о знаковых событиях украинской политики, таких как распродажа украинской земли и предложение «слуги народа» Галины Третьяковой стерилизовать безработных.

Постоянно то погружаясь в ужас, то приходя в запредельный энтузиазм от ожидания грядущих перемен — «вот выберем власть и сразу заживем», герой пузатого комика вспоминает, какие уже реформы провела украинская власть.

«Раньше какие были цены? Тьфу. За коммуналку платили три рубля. А теперь — ого-го!», — отмечает он.

После этого пообещав обязательно прийти на выборы 25 октября всей семьей и проголосовать с самого раннего утра, «даже не завтракая, потому что нечем», он убежал сообщить «прекрасную новость» своим близким.