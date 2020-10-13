США заявили о поддержке усилий президента Сооронбая Жээнбекова по возвращению Киргизии к порядку. Об этом говорится в сообщении посольства США, опубликованном 13 октября на сайте дипмиссии

«Очевидно, что одним из препятствий на пути демократического прогресса является попытка организованных преступных группировок оказать влияние на политику и выборы», — говорится в заявлении.

Также Вашингтон поддерживает усилия президента Жээнбекова по возвращению политической жизни страны к конституционному порядку, и призвал международных партнеров уважать суверенитет республики.

«Спасибо США». Яков Кедми объяснил, почему армянская армия сегодня ослабла © commons.wikimedia/Mark Nakoykher Дмитрий Козак, который прибыл в Бишкек по поручению главы РФ Владимира Путина.

По итогам встречи с президентом республики Сооронбаем Жээнбековым и Садыром Жапаровым, Козак заявил, что ключевая роль в формировании условий для обеспечения дальнейшего устойчивого развития Киргизии принадлежит президенту Жээнбекову.

5 октября 2020 года в Бишкеке после выборов на массовые протесты вышли сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

После попыток разгона начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.

В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков. Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.

В субботу, 10 октября, стало известно, что Алмазбек Атамбаев снова взят под стражу, а также задержано несколько его сторонников. Массовые беспорядки в стране вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.