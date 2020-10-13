«Очевидно, что одним из препятствий на пути демократического прогресса является попытка организованных преступных группировок оказать влияние на политику и выборы», — говорится в заявлении.
Также Вашингтон поддерживает усилия президента Жээнбекова по возвращению политической жизни страны к конституционному порядку, и призвал международных партнеров уважать суверенитет республики.
Ранее свою оценку происходящему сделал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который прибыл в Бишкек по поручению главы РФ Владимира Путина.
По итогам встречи с президентом республики Сооронбаем Жээнбековым и Садыром Жапаровым, Козак заявил, что ключевая роль в формировании условий для обеспечения дальнейшего устойчивого развития Киргизии принадлежит президенту Жээнбекову.
5 октября 2020 года в Бишкеке после выборов на массовые протесты вышли сторонников партий, не прошедших в парламент республики.
После попыток разгона начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.
В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков. Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.
В субботу, 10 октября, стало известно, что Алмазбек Атамбаев снова взят под стражу, а также задержано несколько его сторонников. Массовые беспорядки в стране вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.