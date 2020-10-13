Если Россия действительно хочет, чтобы судьбу Белоруссии решил сам белорусский народ, то Москва не должна занимать одну сторону политического кризиса в республике, а не быть арбитром. Об этом рассказал специалист по вопросам Белоруссии Андрей Суздальцев в эфире интернет-канала «Политвера»

Суздальцев рассказал, как Лукашенко отреагировал на слова Путина о политической реформе © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявлял, что белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся ситуации в стране.

Эксперт отметил, что Москва справедливо не желает работать с антироссийской оппозицией, но она должна держать ситуацию под контролем и искать в белорусской оппозиции тех людей, с которыми можно договариваться.

«Даже в окружении Лукашенко есть такие люди. И оппозиция белорусская неоднородная. Ищите давайте. Если вы хотите, чтобы страна осталась близкой к нам. А то получается, что судьбу страны решает белорусский народ, но решает он ее только вместе с Лукашенко», — сетует Суздальцев.

Тем не менее, добавил политолог, Москва не может совсем лишить Лукашенко финансовой поддержи, потому что это приведет к банкротству республики, что потом ударит и по ней.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.