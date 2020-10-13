Таким образом предприниматель отреагировал на новость о том, что на Украине теперь книга жалоб стала не обязательной для сферы услуг.
«В честь того, что Кабмин на днях окончательно отменил книги жалоб, мы торжественно спалили свою книгу. В эпоху Google, Yelp и прочих сервисов эти рудименты советской эпохи никому не нужны. Кстати, в США госорганы, следящие за санитарией, строят риск-модели для проверки именно на основании отзывов на таких сервисах», — написал Дубилет.
Он призвал всех желающих бизнесменов присоединиться к своему флешмобу по сжиганию жалобных книг.
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В честь того, что Кабмин на днях окончательно отменил книги жалоб, мы торжественно спалили свою книгу. В эпоху Google, Yelp и прочих сервисов эти рудименты советской эпохи никому не нужны. Кстати, в США госорганы, следящие за санитарией, строят риск-модели для проверки именно на основании отзывов на таких сервисах. In @smartass_sport
Приказ об отказе от ведения бумажной книги жалоб и предложений опубликовало Министерство экономики Украины 6 октября.
Специалисты Минэкономики подсчитали, что в год на обслуживание этого документа тратится 44 миллиона гривен (120 миллионов рублей). В целях экономии от документа решили отказаться, а жаловаться гражданам предложили онлайн: через горячую линию, соцсети и электронную почту.
По последним данным Министерства цифровой трансформации Украины, в 17 тысяч населенных пунктов в стране не проведено оптоволокно, которое позволило бы работать интернету. Без доступа к всемирной паутине остаются 4,2 миллиона человек.