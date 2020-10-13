Бизнесмен и бывший министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет оригинальным способом избавился от книги жалоб в своем фитнес-клубе. Об этом он написал на своей странице в Instagram 13 октября

Дубилет пообещал бегать с огнеметом по бюджетным организациям © -gregg- / flickr

«В честь того, что Кабмин на днях окончательно отменил книги жалоб, мы торжественно спалили свою книгу. В эпоху Google, Yelp и прочих сервисов эти рудименты советской эпохи никому не нужны. Кстати, в США госорганы, следящие за санитарией, строят риск-модели для проверки именно на основании отзывов на таких сервисах», — написал Дубилет.

Он призвал всех желающих бизнесменов присоединиться к своему флешмобу по сжиганию жалобных книг.

Приказ об отказе от ведения бумажной книги жалоб и предложений опубликовало Министерство экономики Украины 6 октября.

Специалисты Минэкономики подсчитали, что в год на обслуживание этого документа тратится 44 миллиона гривен (120 миллионов рублей). В целях экономии от документа решили отказаться, а жаловаться гражданам предложили онлайн: через горячую линию, соцсети и электронную почту.

По последним данным Министерства цифровой трансформации Украины, в 17 тысяч населенных пунктов в стране не проведено оптоволокно, которое позволило бы работать интернету. Без доступа к всемирной паутине остаются 4,2 миллиона человек.