Во вторник Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. Какие вопросы планируется задать украинцам, пока неизвестно.
«Всеукраинский опрос — это пробник референдума для того, чтобы мы могли определить, какие вопросы для граждан Украины важны, и какая позиция по этим вопросам. Я не исключаю, что некоторые из этих вопросов, которые будут обсуждены, в дальнейшем могут быть инициированы в порядке референдума», — отметил депутат.
По словам Стефанчука, вопросы уже определены и некоторые из них могут затем вынести на референдум.
При этом он отметил, что опрос не является законодательно определенной процедурой, а предлагается просто как «хорошая инициатива».
В июне Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме, однако окончательно закон так и не был принят.
Стефанчук заявил, что Рада может принять закон о всеукраинском референдуме во втором чтении уже в ноябре.
Украинские политики и эксперты считают, что Зеленский решил провести опрос, поскольку закон о референдуме до местных выборов принять не успели.