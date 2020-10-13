Всеукраинский опрос, который проведут во время местных выборов на Украине 25 октября, является своеобразным пробником референдума. Об этом 13 октября заявил первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала «Украина 24», который обнародован в YouTube

Во вторник Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. Какие вопросы планируется задать украинцам, пока неизвестно.

«Всеукраинский опрос — это пробник референдума для того, чтобы мы могли определить, какие вопросы для граждан Украины важны, и какая позиция по этим вопросам. Я не исключаю, что некоторые из этих вопросов, которые будут обсуждены, в дальнейшем могут быть инициированы в порядке референдума», — отметил депутат.

Рада готовится принять закон о референдуме - Стефанчук © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом он отметил, что опрос не является законодательно определенной процедурой, а предлагается просто как «хорошая инициатива».

В июне Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме, однако окончательно закон так и не был принят.

Стефанчук заявил, что Рада может принять закон о всеукраинском референдуме во втором чтении уже в ноябре.

Украинские политики и эксперты считают, что Зеленский решил провести опрос, поскольку закон о референдуме до местных выборов принять не успели.