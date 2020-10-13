Атамбаев вышел из СИЗО ГКНБ на фоне массовых беспорядков в ночь с 5 на 6 октября. Десятого октября он был вновь задержан в Бишкеке по обвинению в организации массовых беспорядков.
«Атамбаев сообщил, что находится в СИЗО ГКНБ без всякого основания, так как 6 октября 2020 года Первомайским районным судом г. Бишкек было вынесено постановление об изменении меры пресечения на домашний арест на срок судебного разбирательства, то есть до 11 ноября 2020 года включительно», — цитирует агентство сообщение НЦПП.
Также он рассказал, что вышел из СИЗО ГКНБ в ночь митингов не самовольно, а по просьбе руководства ГКНБ.
Как отмечается, тем же постановлением суда помимо Атамбаева были освобождены еще семь оппозиционеров.
Руководство СИЗО ГКНБ утверждает, что в ведомство не поступало данное судебное постановление, и Атамбаева вернули в сизо на основании ранее вынесенных решений.