Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил правозащитникам Национального центра по предупреждению пыток (НЦПП), что в ночь протестов в Бишкеке вышел из СИЗО не самовольно, а по просьбе руководства Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики, пишет РИА Новости 13 октября

Атамбаев вышел из СИЗО ГКНБ на фоне массовых беспорядков в ночь с 5 на 6 октября. Десятого октября он был вновь задержан в Бишкеке по обвинению в организации массовых беспорядков.

«Атамбаев сообщил, что находится в СИЗО ГКНБ без всякого основания, так как 6 октября 2020 года Первомайским районным судом г. Бишкек было вынесено постановление об изменении меры пресечения на домашний арест на срок судебного разбирательства, то есть до 11 ноября 2020 года включительно», — цитирует агентство сообщение НЦПП.

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Как отмечается, тем же постановлением суда помимо Атамбаева были освобождены еще семь оппозиционеров.

Руководство СИЗО ГКНБ утверждает, что в ведомство не поступало данное судебное постановление, и Атамбаева вернули в сизо на основании ранее вынесенных решений.