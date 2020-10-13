Центральная избирательная комиссия Украины не привлекалась к организации и проведению опроса граждан, который анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 13 октября заявил член ЦИК Андрей Евстигнеев, передают «Украинские новости»

«Отсутствует нормативно-правовая база организации такого процесса», — заявил он.

Евстигнеев также отметил, что узнал об опросе из видеообращения Зеленского так же, как и остальные украинцы.

Кость Бондаренко: Опрос на местных выборах несёт Зеленскому тройную выгоду © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. Какие вопросы планируется задать украинцам, пока неизвестно.

На Украине 5 сентября официально стартовала избирательная кампания местных выборов. 24 октября наступит так называемый день тишины, то есть запрет на агитацию. 25 октября проведут выборы, а результаты станут известны 6 ноября.