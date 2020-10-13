Отмечается, что респондентам задали вопрос: «Известно, что РФ подтвердила возможность поставки в Украину вакцины против коронавируса. При этом мнения в Украине по поводу такой поставки разделились. По вашему мнению, нужно ли уже сейчас покупать вакцину в России или нужно ждать, чтобы ее начала производить другая страна?».
Почти 60% респондентов заявили, что Украина должна покупать вакцину в РФ. Противоположное мнение высказали 29,5% опрошенных, еще 11,1% затруднились ответить на этот вопрос.
Для получения ответов респондентов была использована случайная генерация мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 3 тыс. респондентов. Статистическая погрешность составляет не более 2,8%.
Президент России Владимир Путин заявил 11 августа о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».
6 октября депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук на встрече с Путиным попросил рассмотреть возможность продажи этой вакцины Украине. Путин ответил, что это возможно.
При этом президент Украины Владимир Зеленский обращение Медведчука к Путину назвал циничным.
Начиная с прошлой недели на Украине ежедневно фиксируют более 4 тысяч новых случаев заражения COVID-19. 9 октября был установлен антирекорд — за сутки обнаружили 5804 инфицированных.