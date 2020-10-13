Около 60% украинцев поддерживают идею покупки вакцины против коронавируса у Российской Федерации. Об этом 13 октября говорится в социологическом исследовании RTS («Роботизированные телесистемы») в период с 9 до 12 октября, передает «112 Украина»

Отмечается, что респондентам задали вопрос: «Известно, что РФ подтвердила возможность поставки в Украину вакцины против коронавируса. При этом мнения в Украине по поводу такой поставки разделились. По вашему мнению, нужно ли уже сейчас покупать вакцину в России или нужно ждать, чтобы ее начала производить другая страна?».

Почти 60% респондентов заявили, что Украина должна покупать вакцину в РФ. Противоположное мнение высказали 29,5% опрошенных, еще 11,1% затруднились ответить на этот вопрос.

Жизнь или политика: как война вакцин меняет мир © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин заявил 11 августа о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

6 октября депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук на встрече с Путиным попросил рассмотреть возможность продажи этой вакцины Украине. Путин ответил, что это возможно.

При этом президент Украины Владимир Зеленский обращение Медведчука к Путину назвал циничным.

Начиная с прошлой недели на Украине ежедневно фиксируют более 4 тысяч новых случаев заражения COVID-19. 9 октября был установлен антирекорд — за сутки обнаружили 5804 инфицированных.