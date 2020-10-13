Посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол посетил церемонию открытия мемориальной доски в честь советского писателя Василя Быкова в Кировоградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Украина.ру 13 октября

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