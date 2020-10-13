Мемориальную доску установили в селе Великая Северинка, на доме на улице Василя Быкова.
Во время Великой Отечественной войны Быков участвовал в боях за освобождение села, был тяжело ранен. По ошибке он был записан как погибший и значился похороненным в братской могиле в селе. События легли в основу повести писателя «Мертвым не больно».
«Отдали дань уважения достойному человеку, крупному советскому писателю. Немного здравого смысла в мутном потоке украинской декоммунизации», — отмечает Telegram-канал Украина.ру.