В случае проведения конституционной реформы и формирования подконтрольного парламента президент Белоруссии Александр Лукашенко обеспечит себе еще один президентский срок. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт объяснил, почему России сейчас невыгодна конституционная реформа и выборы в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«В экспертной среде сейчас ходит мнение, что, возможно, он инициирует конституционную реформу для того, чтобы теперь президент избирался не всенародным голосованием, а голосованием в парламенте. В этом случае, если он сможет организовать себе подконтрольный состав парламента, этот парламент уже по новым правилам изберет его еще раз президентом страны. Чего он и добивается», — отметил Безпалько.

Он подчеркнул, что если у Лукашенко это получится, то он превратит Белоруссию в халифат, а если не получится, тогда, возможно, удастся последовательно, в течение одного-трех лет, добиться изменения политической системы Белоруссии настолько, «чтобы он уже не мог выступать как монарх».

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.