Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками в офис компании «БРСМ-Нафта», которая, по данным СМИ, финансировала партию блогера Анатолия Шария. Об этом пишет Vesti.ua 13 октября со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую

Днем ранее в программе «Наши деньги с Денисом Бигусом» были обнародованы данные, согласно которым главным спонсором партии Шария является компания «БРСМ-Нафта».

«Следственные действия проходит на основании решений суда… Обыски никак не связаны с Анатолием Шарием. Решение суда появилось гораздо раньше, чем публикация Бигуса», — цитирует Vesti.ua чиновницу.

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«По какой причине проводятся следственные действия сейчас не знаю. Сотрудники СБУ не пустили меня в офис и я не видел постановление суда», — сказал нам Мельничук.

В свою очередь Шарий на своем сайте сообщил, что обыски проходят на 30 объектах БРСМ, а в следственных действиях принимают участие около 200 сотрудников СБУ.

Ранее стало известно, что Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете партии Шария.