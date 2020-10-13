Днем ранее в программе «Наши деньги с Денисом Бигусом» были обнародованы данные, согласно которым главным спонсором партии Шария является компания «БРСМ-Нафта».
«Следственные действия проходит на основании решений суда… Обыски никак не связаны с Анатолием Шарием. Решение суда появилось гораздо раньше, чем публикация Бигуса», — цитирует Vesti.ua чиновницу.
Как пишет сайт со ссылкой на официального представителя «БРСМ-Нафты» по коммуникациям Александра Мельничука, СБУ проводит обыски не только в офисе компании, но и в квартирах топ-менеджеров управляющей компании.
«По какой причине проводятся следственные действия сейчас не знаю. Сотрудники СБУ не пустили меня в офис и я не видел постановление суда», — сказал нам Мельничук.
В свою очередь Шарий на своем сайте сообщил, что обыски проходят на 30 объектах БРСМ, а в следственных действиях принимают участие около 200 сотрудников СБУ.
Ранее стало известно, что Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете партии Шария.