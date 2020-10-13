Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отказался подписать документ о назначении избранного парламентом премьер-министра Садыра Жапарова, которого освободили из под стражи его сторонники 6 октября в ночь штурма Белого дома. Об этом сообщил Sputnik Кыргызстан 13 октября

Козак прибыл в Киргизию по поручению Путина © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Перед этим в своем обращении к парламенту он сообщил, что президент страны готов уйти в отставку добровольно. Однако Жээнбеков заявил, что готов сложить полномочия, только после того, как ситуация в стране стабилизируется.

По закону в случае отставки президента Киргизии исполняющим его обязанности должен стать спикер парламента, но в случае его отсутствия — премьер-министр.

Спикер уже сложил полномочия, поэтому следующим на очереди к президентскому креслу становится Жапаров, как только глава государства подпишет постановление о его назначении.

Садыр Жапаров находился в тюрьме с 2017 года по обвинению в организации митинга в 2013 году с требованием национализировать золоторудное месторождение Кумтор.

Его также обвиняли в захвате в заложники тогдашнего губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.

В 2013 году Жапаров, избегая судебного преследования, уехал на Кипр, а как только вернулся в Киргизию в 2017 году, был взят под стражу.

Карьера политика началась во время очередного госпереворота в 2005 году.

Во время правления опального экс-президента Курманбека Бакиева он был депутатом, советником Бакиева и главой агентства по предупреждению коррупции.

Не утратил своих позиций Жапаров и при президенте Алмазбеке Атамбаеве, после переворота-2010 работал депутатом и главой и главой профильного комитета по судебно-правовым вопросам.

5 октября 2020 года в Бишкеке после выборов на массовые протесты вышли сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

После попыток разгона начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.

В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков.

Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.

В субботу, 10 октября, стало известно, что Алмазбек Атамбаев снова взят под стражу, а также задержано несколько его сторонников.

Массовые беспорядки в стране вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.