Киргизия на постсоветском пространстве — единственная страна, которая изначально сохраняла приверженность партнерству с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического портала «Деловая Евразия» Павел Столяренко (Кыргызстан)

По его словам, власти Киргизии демонстрировали это на примере сохранения русского языка

«Он не был удален из делопроизводства, государственного оборота. Боле того в 2003-м ему был придан статус второго государственного или официального языка», — объяснил Павел Столяренко.

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5 октября в Бишкеке после выборов на массовые протесты вышли сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

Кризис без конца. Что происходит в Киргизии © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков. Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.

В субботу, 10 октября, стало известно, что Атамбаев снова взят под стражу, а также задержано несколько его сторонников. Массовые беспорядки в стране вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.