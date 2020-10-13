По его словам, власти Киргизии демонстрировали это на примере сохранения русского языка
«Он не был удален из делопроизводства, государственного оборота. Боле того в 2003-м ему был придан статус второго государственного или официального языка», — объяснил Павел Столяренко.
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5 октября в Бишкеке после выборов на массовые протесты вышли сторонников партий, не прошедших в парламент республики.
После попыток разгона начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.
В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков. Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.
В субботу, 10 октября, стало известно, что Атамбаев снова взят под стражу, а также задержано несколько его сторонников. Массовые беспорядки в стране вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.