Организовав митинги на фоне убийства уйгурского бизнесмена Айэркена Саймаити, Запад еще год назад начал готовить Киргизию к «цветной революции». Об этом директор аналитического портала «Деловая Евразия» Павел Столяренко (Кыргызстан) сказал в интервью изданию Украина.ру

Кризис без конца. Что происходит в Киргизии © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк Раима Матраимова. По данным эксперта, вбросы начались после убийства работавшего на него Саймаити в Турции, который выводил из страны сотни миллионов долларов.

«Обнародованная информация привела к массовым митингам. По архитектуре "цветных революций" слив информации, компрометирующей одного из чиновников, является предтечей будущих протестных акций. То есть подготовка со стороны Запада началась полтора года назад… Обществу показали, что можно и нужно выходить на митинги, когда ты чем-то недоволен», — отметил Столяренко.

В связи с этим он отметил, что России следует менять «мягкую силу» на более устойчивую и твердую, так как ее периферия плохо управляется с собственной государственностью и «измотанный физически и морально» народ готов быть «под грамотным и разумным управлением».

В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.

ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.

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