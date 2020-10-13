Президент Украины Владимир Зеленский планирует со среды презентовать по одному вопросу в день из инициированного им всеукраинского опроса, который состоится во время местных выборов 25 октября. Об этом 13 октября сообщил экс-депутат Рады Сергей Лещенко в своем Telegram

Владимир Зеленский выносит на всеукраинский опрос в день местных выборов, будет озвучен в среду, 14 октября. В последующем будут озвучивать по одному вопросу в день», — написал он.

Также по данным Лещенко, опрос пройдет в виде голосования своеобразными «бюллетенями», но не в рамках избирательных участков, а в урны волонтеров возле участков. Голосование не будет обязательным.

Координатором проекта назначен заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Во вторник Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. Какие вопросы планируется задать украинцам, пока неизвестно.