Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко назвала инициативу президента Украины Владимира Зеленского провести всеукраинский опрос на местных выборах манипуляцией. Она написала об этом на своей странице в Facebook 13 октября

Петра] Порошенко. Объявлять опросы за 12 дней до выборов, с непонятными вопросами — это откровенная манипуляция и попытка через опросник повлиять на провальный для "зеленых" результат… И этот псевдо-опрос нельзя допускать категорически», — говорится в сообщении.

При этом Геращенко предложила свои вопросы. Она предлагает спросить у украинцев, живет ли простой учитель, как президент, а президент, как простой учитель, и где 4 тысячи долларов зарплаты учителям. Также предлагается узнать, где 65 миллиардов гривен (около 160 миллиардов рублей), выделенные на борьбу с коронавирусом.

Кроме того, депутат предлагает спросить, почему борьба с олигархами закончилась, даже не начавшись, зарплаты медиков меньше, чем полицейских, и почему Украина якобы начала покупать российские энергоносители.

Ранее Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. Какие вопросы планируется задать украинцам, пока неизвестно.

Результаты местных выборов на Украине станут известны 6 ноября.