По его словам, в Белоруссии начался резкий рост антироссийских настроений среди протестующих, так как они считают, что Россия поддерживает Лукашенко, который у них ассоциируется с «абсолютным злом».
«[России надо] работать с этими людьми, не с лидерами оппозиции, потому что лидеры оппозиции, как мы видим, не особенно-то сейчас стойкие, не имеют особого влияния и разделяли русофобские идеи задолго до протестов… Не оппозиция, не Координационный совет, а просто люди с улицы пусть приедут и скажут <…>, что они думают, откровенно на российских телеканалах», — считает Безпалько.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.