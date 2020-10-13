России следует дать слово не лидерам оппозиции Белоруссии, а обычным протестующим, чтобы изменить их мнение о том, что Москва поддерживает «зло» в лице президента РБ Александра Лукашенко. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

Названы самые популярные в западных СМИ белорусские оппозиционеры © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«[России надо] работать с этими людьми, не с лидерами оппозиции, потому что лидеры оппозиции, как мы видим, не особенно-то сейчас стойкие, не имеют особого влияния и разделяли русофобские идеи задолго до протестов… Не оппозиция, не Координационный совет, а просто люди с улицы пусть приедут и скажут <…>, что они думают, откровенно на российских телеканалах», — считает Безпалько.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.