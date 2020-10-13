«Переговоры ведутся сейчас с семью партиями на параллельных курсах. С кем-то они более глубокие, с кем-то пока еще поверхностные, но эти встречи происходят регулярно… Когда мы закончим объединительные какие-то процессы, мы предложим Петру Алексеевичу [Порошенко] и его политической силе вливаться в нас», — сказал он.
По словам Притулы, экс-президенту лучше согласиться, чтобы «не распылять голоса патриотов».
Ранее Притула рассказал, что в Киевсовет по спискам партии «Голос» идут люди из правоцентристских партий: «ДемАльянс», «Силы людей», «Самопомощи» и «Решительных граждан».
На Украине 5 сентября официально стартовала избирательная кампания местных выборов. В субботу, 24 октября наступит так называемый день тишины, то есть запрет на агитацию. На следующий день, 25 октября проведут выборы, а результаты станут известны 6 ноября.