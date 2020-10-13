Партия «Голос» намерена объединиться с семью украинскими политсилами, а также предложила сотрудничество партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». Такое заявление 13 октября сделал в интервью агентству Интерфакс-Украина кандидат в мэры Киева, заместитель председателя партии Сергей Притула

«Голос» перед выборами: как умирает прозападный проект с националистическим лицом © Facebook, Голос

По словам Притулы, экс-президенту лучше согласиться, чтобы «не распылять голоса патриотов».

Ранее Притула рассказал, что в Киевсовет по спискам партии «Голос» идут люди из правоцентристских партий: «ДемАльянс», «Силы людей», «Самопомощи» и «Решительных граждан».

На Украине 5 сентября официально стартовала избирательная кампания местных выборов. В субботу, 24 октября наступит так называемый день тишины, то есть запрет на агитацию. На следующий день, 25 октября проведут выборы, а результаты станут известны 6 ноября.