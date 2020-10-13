«Движение через линию разграничения будет остановлено в связи с карантином, сообщили Донбасс SOS в штабе ООС. Возможно, также продление данных карантинных мер на более длительный срок», — говорится в сообщении.
Отмечается, что необходимость срочного проезда, например, по причине смерти близких или срочной операции, будет рассматриваться индивидуально штабом ООС и Госпогранслужбой.
Ранее работа пункта пропуска «Станица Луганская» была приостановлена из-за масштабных лесных пожаров в Луганской области.