Украина с 15 по 31 октября закроет единственный функционирующий пункт пропуска на территорию ЛНР – КПВВ «Станица Луганская». Об этом 13 октября сообщил в Facebook «Донбасс SOS» со ссылкой на штаб Операции объединенных сил

«Движение через линию разграничения будет остановлено в связи с карантином, сообщили Донбасс SOS в штабе ООС. Возможно, также продление данных карантинных мер на более длительный срок», — говорится в сообщении. Коронавирус на Украине. Всё только начинается © REUTERS, Valentyn Ogirenko Ранее работа пункта пропуска «Станица Луганская» была приостановлена из-за масштабных лесных пожаров в Луганской области.